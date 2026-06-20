Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Tanti danni e un bottino quasi inesistente. È il bilancio dell’ennesima incursione notturna che colpisce una realtà associativa del territorio. Stavolta nel mirino è finito il bar del campo da softball di via Rossini, nella zona di Bariola, dove giovedì sera i ladri hanno sfondato la vetrata d’ingresso per introdursi nei locali.

L’episodio è avvenuto intorno alle 22.30. Dopo aver mandato in frantumi il vetro della porta d’accesso, i malviventi sono entrati nel punto ristoro alla ricerca di denaro o oggetti di valore. Il sistema di allarme è però entrato immediatamente in funzione, facendo scattare l’intervento del gestore che in pochi minuti ha raggiunto la struttura.

Al suo arrivo, però, dei responsabili non c’era già più traccia. I ladri si erano allontanati in fretta, riuscendo a portare via soltanto quanto trovato facilmente a disposizione. A rimanere è stato soprattutto il conto dei danni, tra la vetrata distrutta e il disordine lasciato all’interno del locale.

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