SARONNO – Il Comune di Saronno è in attesa delle valutazioni della Provincia di Varese e solo dopo il loro arrivo sarà possibile avere un quadro più chiaro sul destino delle 7.917 tonnellate di terreni contaminati provenienti dai cantieri di Pedemontana e conferiti all’impianto di trattamento della zona di Saronno sud. È quanto emerso mercoledì sera durante l’incontro organizzato nella sede di Legambiente Saronno dal comitato Aria Pulita, nel quale l’assessora all’Ambiente Laura De Cristofaro, oggi non più in carica dopo il recente rimpasto di giunta, ha risposto alle domande di cittadini e ambientalisti.

Al centro dell’attenzione la vicenda dei terreni provenienti dalle aree interessate dalle bonifiche legate all’autostrada Pedemontana. Durante l’ultimo Tavolo permanente di controllo sulle opere di bonifica, diversi gruppi ambientalisti avevano manifestato dubbi sulle modalità di gestione e sul destino finale del materiale contaminato, chiedendo chiarimenti sulle quasi ottomila tonnellate trasferite all’azienda di Saronno. Le associazioni hanno chiesto quale tipologia di trattamento sia prevista, con quali finalità e quale sarà la destinazione finale dei terreni. Domande che, al momento, attendono ancora risposte definitive dagli enti competenti.

Nel corso della serata De Cristofaro ha spiegato che il Comune è venuto a conoscenza della vicenda attraverso la documentazione circolata nelle ultime settimane e tramite gli atti trasmessi per conoscenza agli enti interessati.

“La Provincia si è attivata subito, ha chiesto alla società di inviare tutta la documentazione e tutte le informazioni. La richiesta è stata fatta a metà maggio e la società ha risposto con una gran quantità di documenti nei termini ossia lo scorso 3 giugno” ha ricordato l’assessora.

La documentazione è ora all’esame della Provincia di Varese. “Attualmente cosa sta succedendo? Sta succedendo che la Provincia sta valutando la documentazione che è arrivata dall’azienda” ha spiegato De Cristofaro.

L’ex assessora ha sottolineato che il Comune non possa esprimere valutazioni autonome prima della conclusione dell’istruttoria. “Dobbiamo aspettare le valutazioni della Provincia. Non possiamo fare valutazioni autonome perché non siamo l’ente competente. Le valutazioni verranno poi trasmesse a noi, ad Arpa e ad Ats Insubria”.

De Cristofaro ha infine ricordato come il tema susciti comprensibili preoccupazioni tra i cittadini: “Quando si parla di diossina tutti vanno con la mente ai grandi disastri e alle grandi problematiche che ci sono state. È chiaro che bisogna avere una risposta e pubblicare questa risposta in modo che le persone abbiano un quadro chiaro della situazione”. Per il momento, dunque, il prossimo passaggio atteso è l’esito delle valutazioni tecniche della Provincia di Varese, dalle quali dipenderanno eventuali ulteriori approfondimenti da parte degli enti coinvolti.