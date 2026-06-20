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TRADATE – C’è un esercito di giovani che ha scelto di dedicare parte della propria estate agli altri. È il messaggio lanciato dalla Comunità Pastorale Santo Crocifisso di Tradate, che ha fatto il punto sull’andamento dell’oratorio estivo e sul coinvolgimento degli adolescenti nelle attività educative e ricreative.

Secondo i dati diffusi dalla Comunità pastorale, sono circa 300 gli adolescenti che quest’anno hanno deciso di mettersi in gioco come animatori e collaboratori dell’oratorio estivo, offrendo il proprio tempo e le proprie energie per seguire bambini e ragazzi.

Un impegno che si è tradotto anche nella partecipazione alla serata dedicata agli animatori, che ha visto la presenza di oltre 120 giovani. Un momento di incontro, formazione e condivisione durante il quale non sono mancati giochi, attività di gruppo e occasioni di confronto.

Dalla Comunità pastorale sottolineano come l’entusiasmo e la disponibilità dimostrati dai ragazzi rappresentino una risorsa preziosa per l’oratorio e per l’intera comunità. Dietro le attività quotidiane dell’oratorio estivo c’è infatti il lavoro di tanti adolescenti che scelgono di assumersi responsabilità, organizzare iniziative e accompagnare i più piccoli durante le settimane estive. Numeri che testimoniano come il desiderio di partecipare e impegnarsi nella vita dell’oratorio sia ancora molto forte tra le nuove generazioni, contribuendo a rendere l’esperienza dell’oratorio estivo uno dei momenti più significativi dell’estate tradatese.

(foto archivio)

19062026