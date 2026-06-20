Città

SARONNO – Otto notizie selezionate, i fatti più importanti del territorio e una lettura comoda direttamente nella propria casella di posta elettronica. È questo il contenuto della newsletter settimanale de ilSaronno, l’appuntamento che ogni sabato alle 10 accompagna centinaia di lettori nel riepilogo delle notizie che hanno segnato la settimana.

La newsletter nasce con un obiettivo semplice: permettere a chi segue il territorio di non perdere gli aggiornamenti più importanti anche nei periodi più intensi. In pochi minuti è possibile trovare una selezione delle notizie più lette, degli approfondimenti più interessanti e dei temi che hanno fatto discutere la comunità locale.

Cronaca, politica, viabilità, eventi, sport e iniziative del territorio trovano spazio in un formato sintetico e immediato, pensato per offrire una panoramica completa di quanto accaduto nei comuni del Saronnese.

Ogni sabato mattina la redazione seleziona gli otto contenuti più significativi degli ultimi sette giorni, accompagnandoli con il collegamento agli articoli completi pubblicati sul quotidiano online.

La newsletter rappresenta anche un modo diverso di restare informati: nessun algoritmo, nessuna ricerca sui social, ma una selezione realizzata direttamente dalla redazione de ilSaronno, che ogni giorno segue la cronaca e la vita del territorio.

ISCRIVITI QUI https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

L’iscrizione è gratuita e richiede pochi secondi. Una volta registrati, ogni sabato alle 10 la newsletter arriva automaticamente nella propria casella email, pronta per essere letta dal computer, dal tablet o dallo smartphone.

Per chi vuole restare aggiornato su ciò che accade a Saronno e nel comprensorio, la newsletter del sabato è diventata negli anni un appuntamento fisso, semplice e pratico per iniziare il fine settimana con tutte le notizie che contano.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09