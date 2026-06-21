MOZZATE – Auto senza assicurazione e conducente con patente sospesa. È quanto ha scoperto la polizia locale di Mozzate durante un controllo del territorio effettuato nelle ultime ore lungo via Varese.

L’intervento è scattato grazie ai varchi elettronici, che hanno segnalato il passaggio di una vettura priva della copertura assicurativa obbligatoria. Gli agenti hanno quindi fermato il mezzo per gli accertamenti del caso, scoprendo che il conducente era alla guida nonostante fosse destinatario di un provvedimento di sospensione della patente.

Come previsto dalla normativa, la polizia locale ha proceduto al sequestro del veicolo e al fermo amministrativo. Nella foto l’auto mentre viene caricata sul carro attrezzi per essere rimossa. A fare il punto sull’attività svolta è il comandante della polizia locale, Gabriele Airoldi: “Durante un posto di controllo in via Varese abbiamo riscontrato dai varchi una macchina che circolava senza assicurazione. Una volta fermata abbiamo scoperto che il conducente guidava nonostante avesse un provvedimento di sospensione della patente. Quindi abbiamo proceduto con il sequestro del veicolo e anche con il fermo amministrativo”.

Il comandante sottolinea come si tratti di una delle numerose verifiche effettuate quotidianamente dagli agenti sul territorio. “Stiamo producendo un’intensa attività di controllo, soprattutto in questo periodo di bella stagione, con l’obiettivo che tutti possano godere in maniera serena degli spazi pubblici e dei parchi del paese. Senza trascurare i controlli sulla circolazione stradale, le verifiche commerciali e le attività di polizia giudiziaria”.