Città

A proposito delle polemiche di questi giorni sulle tariffe dei servizi di pre e post scuola e del centro estivo comunale, Azione Saronno e la lista civica Insieme per Crescere sostengono le scelte compiute dall’Amministrazione.

“Non per una difesa d’ufficio, abitudine che non ci appartiene affatto – chiarisce Francesco Ricca, Segretario di Azione Saronno e Coordinatore di Insieme per Crescere – ma perché le riteniamo coerenti con un approccio più ampio che stiamo promuovendo con convinzione: rendere la macchina comunale più solida, aggiornare servizi e modelli organizzativi a una realtà che è cambiata e garantire sostenibilità a lungo termine”.

“Sappiamo bene che la comunicazione avrebbe potuto essere più tempestiva ed efficace. Ma il punto centrale è un altro: per anni si è preferito rinviare alcuni problemi anziché affrontarli, evitando decisioni difficili e scaricandone il peso sul futuro”.

“Prima di tutto occorre guardare a questi servizi con rispetto e attenzione. È proprio in questi ambiti che un’Amministrazione esprime il cuore del proprio ruolo, grazie al lavoro quotidiano di tanti professionisti e di enti fondamentali per la città, come l’Istituzione Zerbi e Saronno Servizi. Per questo vogliamo ringraziare gli operatori e i componenti dei rispettivi Consigli di Amministrazione, a partire dai loro presidenti, per il lavoro costante e spesso silenzioso che svolgono”.

“L’intervento sulle tariffe nasce anche da questa consapevolezza. In questi anni il contesto economico è profondamente cambiato, il costo della vita è aumentato, come sappiamo tutti, e anche i costi sostenuti dai Comuni per garantire i servizi sono inevitabilmente aumentati. Un’Amministrazione responsabile deve fare i conti con la realtà e deve necessariamente trovare un equilibrio che consenta di mantenere servizi di qualità senza compromettere la sostenibilità dei conti pubblici, definendo con criterio contributi pubblici e costi per l’utenza. Non ci sono alternative, occorre che i conti tornino. Chi dice il contrario nasconde ai cittadini il fatto che servizi in perdita comportano sacrifici collettivi, concentrati soprattutto sulle giovani generazioni”.

“In alcuni ambiti, inoltre, abbiamo ritenuto giusto investire di più, condividendo l’onere tra gli utenti e la spesa collettiva. Pensiamo ai servizi educativi come il pre e il post scuola o il centro estivo comunale: oggi le famiglie chiedono, giustamente, servizi sempre più attenti ai bisogni dei propri figli e capaci di rispondere alle esigenze educative, organizzative e di inclusione che la società contemporanea richiede. Garantire questo livello di qualità significa investire in organizzazione, competenze e professionalità, senza perdere di vista la necessità di tutelare le famiglie più fragili attraverso strumenti di sostegno mirati”.

“Lo stesso ragionamento vale anche per altri settori della città: dal trasporto pubblico alla manutenzione del verde, fino ai servizi cimiteriali. Per troppo tempo si è preferito mantenere immutati modelli che, nel frattempo, sono diventati sempre più difficili da sostenere”.

“Noi crediamo che la politica debba fare il contrario: affrontare i problemi prima che diventino emergenze. Con tutti i limiti che non neghiamo e sui quali continueremo a lavorare, la direzione è finalmente cambiata. Mettere ordine oggi significa garantire servizi più solidi, più sostenibili e più adeguati alle esigenze della città di domani. Amministrare non significa evitare le polemiche, ma assumersi la responsabilità delle proprie scelte e costruire condizioni solide per il futuro di Saronno”.

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