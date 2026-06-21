Basket

SARONNO – Due settimane all’insegna del basket, dell’apprendimento e del divertimento per tanti giovani appassionati. Si è conclusa nei giorni scorsi al PalaRonchi del centro sportivo di via Colombo l’esperienza del BasketLab organizzato dalla Robur Basket Saronno.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di crescita tecnica e sportiva per i partecipanti, che hanno potuto allenarsi, giocare e confrontarsi con allenatori e ospiti di rilievo del panorama cestistico.

La società biancazzurra ha voluto tracciare un bilancio positivo dell’esperienza, sottolineando il clima di entusiasmo che ha caratterizzato le due settimane di attività. “Ci siamo divertiti, abbiamo giocato a basket e abbiamo imparato tanto tutti insieme”, il commento diffuso dalla Robur al termine del progetto. Nel corso del BasketLab sono intervenuti numerosi tecnici e ospiti: Tommaso Minoli, Luca Ferrario, Riccardo Genovese, Giacomo Strozzi, Alex Acker, Samardo Samuels, Matteo Beretta, Tommaso Banfi e Alessandro Spoldi, che hanno condiviso con i ragazzi esperienza e consigli.

Un ringraziamento è stato rivolto dalla società a tutti gli allenatori coinvolti e soprattutto ai giovani partecipanti che hanno animato il parquet del PalaRonchi. “Un grande grazie ai ragazzi che sono scesi in campo con tanta voglia di imparare e divertirsi”, sottolineano dal club saronnese. L’iniziativa va ad aggiungersi alle attività dedicate alla crescita del settore giovanile, da sempre uno dei punti di forza della Robur Basket Saronno.

(foto di gruppo al Palaronchi)

21062026