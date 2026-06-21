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VENEGONO SUPERIORE – Continua a crescere il progetto Academy della Varesina, società la cui prima squadra è reduce da un’altra stagione nel campionato di Serie D. Il club rossoblù ha infatti annunciato l’ingresso dell’Asd Ponte Tresa nella rete di società affiliate dedicate alla formazione e alla crescita dei giovani calciatori. L’accordo è il risultato di un percorso sviluppato nei mesi scorsi e rappresenta per la Varesina l’opportunità di estendere la propria presenza in una nuova area della provincia di Varese, dove fino ad oggi il progetto Academy non era ancora presente.

I primi contatti sono nati dopo un sopralluogo effettuato a Cremenaga da Pierluigi Cazzulo, responsabile del progetto Academy. Successivamente i dirigenti del settore giovanile del Ponte Tresa, guidati da Massimiliano Orrù, sono stati invitati a Venegono Superiore per conoscere da vicino l’organizzazione della società rossoblù. Ad accoglierli è stato il direttore operativo Pierangelo Farinazzo, che ha illustrato la storia della Varesina e le strutture del centro sportivo di Venegono Superiore.

“Determinante per la firma è stato l’entusiasmo che abbiamo trovato nei giovani responsabili di Ponte Tresa – spiega Cazzulo – pronti a far crescere le piccole leve attraverso un progetto alternativo, in un’area florida della provincia. La Varesina, dopo il consueto summit con la direzione, ha quindi deciso di accompagnare e supportare il nuovo team che si sta formando”. L’ingresso del Ponte Tresa rappresenta dunque un ulteriore tassello nello sviluppo del progetto Academy della Varesina, che punta a creare una rete sempre più ampia di collaborazioni sul territorio per valorizzare il settore giovanile e favorire la crescita dei giovani talenti.

21062026