Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Giuseppe Calderazzo ex consigliere comunale.

Non in mio nome.

Non in nome dell’Italia Solidale, Democratica e Antifascista che conosco e nella quale credo. Non in nome della Repubblica fondata sul lavoro, sull’uguaglianza e sulla dignità della persona. Non in nome della Costituzione che rappresenta il patto civile più alto della nostra Comunità Nazionale.

Di fronte alla crescita di forze politiche che fanno del nazionalismo, della contrapposizione sociale e dell’esclusione la propria cifra politica, sento il dovere di affermare una visione diversa del Paese.

Io scelgo la Costituzione.

Scelgo l’articolo 3, che afferma l’Uguaglianza di tutte le persone e impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano libertà e dignità. Scelgo l’articolo 2, che richiama i doveri inderogabili di Solidarietà politica, economica e sociale. Scelgo una società che non abbandona i più fragili e che considera la Giustizia Sociale una priorità, non un ostacolo.

Non credo in un’Italia che cresce alimentando paure o individuando bersagli contro cui indirizzare rabbia e frustrazione. Credo invece in un’Italia che investe nella scuola, nella sanità pubblica, nel lavoro dignitoso, nella lotta alle disuguaglianze e nella tutela dei diritti di tutte e tutti.

Credo che la sicurezza si costruisca con la coesione sociale, non con la discriminazione. Credo che la forza di una Nazione risieda nella capacità di garantire opportunità, diritti e rispetto reciproco, non nell’esclusione di chi è diverso per origine, cultura, orientamento sessuale o condizione sociale.

Per questo rivendico con orgoglio il valore dell’antifascismo, non come simbolo del passato ma come fondamento della nostra democrazia. Antifascismo significa difendere il pluralismo, la libertà, la partecipazione e il rispetto della dignità umana contro ogni forma di intolleranza e autoritarismo.

La mia idea di Patria non è una fortezza chiusa. È una Comunità aperta, giusta e solidale. Una Patria che non ha paura delle differenze, ma che le riconosce come una ricchezza. Una Patria che non lascia indietro nessuno.

Per questo, oggi come ieri, scelgo la Costituzione, scelgo la Democrazia, scelgo l’Uguaglianza, scelgo la Solidarietà.

E lo faccio con una convinzione semplice e profonda: l’Italia migliore è quella che allarga i diritti, non quella che restringe l’umanità.

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