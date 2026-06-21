iltra2

CASTELSEPRIO – Un’importante operazione antidroga della Polizia di Stato ha portato al sequestro di quasi mezzo chilo di cocaina e oltre 40 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Un uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Varese a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’intervento è stato condotto dagli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Varese nel pomeriggio di alcuni giorni fa a Castelseprio. I poliziotti hanno notato un uomo che si aggirava con atteggiamento sospetto in via San Giuseppe nei pressi di un’autovettura. Fermato per un controllo, avrebbe fornito spiegazioni contraddittorie sulla propria presenza nella zona. Gli agenti hanno quindi deciso di approfondire gli accertamenti, trovando addosso all’uomo alcune dosi di cocaina, denaro contante e un telefono cellulare.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un quantitativo ben più consistente di sostanza stupefacente: un involucro contenente 418 grammi di cocaina, un ulteriore panetto da 39 grammi e 28 dosi già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato. Nell’abitazione sono stati inoltre trovati bilancini di precisione e una borsa contenente circa 40 mila euro in contanti. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, il sequestro ha impedito che la droga raggiungesse il mercato locale dello spaccio. Al termine delle operazioni l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere a Varese, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(foto: droga e soldi sequestrati)

21062026