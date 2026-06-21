Politica

CERIANO LAGHETTO – Nuovo incarico istituzionale per Dante Cattaneo, già sindaco di Ceriano Laghetto, attuale consigliere comunale ed esponente della Lega, che ha ricevuto nuove deleghe all’interno della Provincia di Monza e Brianza. Cattaneo ho ricevuto dal presidente della Provincia le deleghe relative a Protezione civile, Ambiente e transizione ecologica, Agroalimentare e Barriere architettoniche.

“Con un pizzico di emozione e il giusto senso di responsabilità vi comunico che il presidente della Provincia di Monza e Brianza mi ha ufficialmente affidato queste deleghe”, ha scritto Cattaneo. Si tratta di ambiti particolarmente rilevanti per l’attività dell’ente provinciale, che spaziano dalla tutela del territorio alla sostenibilità ambientale, fino all’accessibilità e alle politiche a sostegno del comparto agroalimentare.

“Si tratta di materie strategiche che affrontano alcune grandi sfide del nostro tempo: dalla sicurezza del territorio alla transizione ecologica, fino alle sfide ambientali e sociali”, ha sottolineato il consigliere provinciale. Nel suo intervento Cattaneo ha inoltre ringraziato per la fiducia ricevuta, assicurando il proprio impegno nei nuovi incarichi. “Grazie per la stima e la fiducia riposta in me: sono pronto a dare il mio contributo, lavorando insieme al resto della squadra”, ha affermato.

L’esponente leghista ha infine annunciato che informerà periodicamente i cittadini sulle attività che verranno sviluppate nei prossimi mesi: “Vi terrò aggiornati passo dopo passo su iniziative e progetti”.

21062026