Città

SARONNO – “Farebbe sorridere, se non fosse preoccupante, leggere il comunicato di Tu@Saronno. Una lista che si proclama democratica arriva ad affermare che non riconoscerà mai alcuna legittimità politica a un movimento regolarmente costituito e che non accetterà alcun confronto, nemmeno all’interno del consiglio comunale. Questa non è democrazia. È l’esatto contrario”.

Inizia così la nota di Forza Italia in particolare del suo gruppo consiliare che replica alla dura presa di posizione di Tu@Saronno arrivata a poche ore dalla presentazione del gruppo cittadino di Futuro Nazionale.

“L’articolo 49 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. L’articolo 21 tutela la libertà di manifestazione del pensiero. In democrazia le idee si combattono con altre idee, non con la pretesa di mettere il bavaglio agli avversari.

Chi pretende di decidere chi abbia o meno diritto di partecipare al confronto politico mostra una cultura profondamente illiberale. È questo l’atteggiamento che nella storia ha caratterizzato i veri regimi autoritari: delegittimare l’avversario invece di confrontarsi con lui”.

La nota non si limita al contesto generale ma entra nello specifico: “Colpisce poi che chi si riempie continuamente la bocca di antifascismo utilizzi un linguaggio di esclusione politica che ricorda proprio quei metodi che dice di voler combattere. Evidentemente qualcuno pensa che la democrazia valga solo quando vincono “i propri”.

E concludono con una stoccata: “C’è però un altro dato che Tu@Saronno farebbe bene a ricordare. Alle ultime elezioni ha praticamente dimezzato il proprio consenso rispetto alla tornata precedente. Forse i cittadini iniziano a essere stanchi delle lezioni di morale e preferiscono amministratori che si occupino seriamente di sicurezza, commercio, decoro urbano e qualità della vita. Se continueranno a dividere i cittadini tra “buoni” e “cattivi”, tra interlocutori ammessi e interlocutori da mettere al bando, il prossimo passo rischia di essere la loro scomparsa politica”.

E ce n’è anche per il primo partito della coalizione di maggioranza: “E, a proposito… Pd, se ci sei, batti un colpo. Condividete questa posizione? Condividete davvero l’idea che una forza politica democratica debba essere esclusa dal confronto istituzionale? Sarebbe interessante conoscere il vostro pensiero. Anche perché, dopo l’ingresso del nuovo assessore al commercio, a Saronno sembra quasi che Tu@Saronno abbia ormai più assessori che voti. La democrazia non ha paura del confronto. Chi vuole impedirlo, invece, dovrebbe interrogarsi sul proprio concetto di libertà”.

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