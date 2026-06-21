Cronaca

SENAGO – Tragedia nelle prime ore di oggi a Senago, dove un gravissimo incidente stradale è costato la vita a tre giovani e ha provocato il ferimento di altre sei persone. L’allarme è scattato attorno alle 5 in via per Cesate. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura con a bordo nove ragazzi è uscita di strada ed è finita nelle acque del canale Villoresi, ribaltandosi.

Imponente il dispiegamento di soccorsi inviato sul posto da Areu: sono intervenute numerose ambulanze, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le operazioni di ricerca e salvataggio si sono rivelate particolarmente complesse. In una prima fase i soccorritori hanno recuperato sette occupanti del veicolo: sei sono stati affidati alle cure del personale sanitario, mentre per una persona non c’era già più nulla da fare. Durante le successive operazioni di recupero dell’auto e di ricerca dei dispersi, i vigili del fuoco hanno individuato all’interno del mezzo anche gli altri due giovani che risultavano mancanti.

Il bilancio finale è dunque di tre vittime e sei feriti. Secondo quanto riferito da Areu, tra i deceduti vi è un ragazzo di 17 anni; le altre vittime sono una giovane donna e una terza persona recuperata successivamente dalle acque del canale. I sei feriti, tutti di età compresa tra 17 e 19 anni, sono stati trasportati all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo con diversi traumi.

Le operazioni di recupero del veicolo e di messa in sicurezza dell’area proseguono per tutta la mattinata, mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.

(foto archivio)

21062026