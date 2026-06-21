SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 20 giugno, l’attenzione dei lettori si è concentrata su ambiente, opere pubbliche e cronaca locale. Dalla positiva esperienza dei nidi artificiali nella nuova biblioteca che aiutano le rondini, al dibattito sui terreni contaminati provenienti dai cantieri di Pedemontana, fino ai soccorsi per un adolescente trovato a terra sulla ciclabile, non sono mancati gli aggiornamenti seguiti con maggiore interesse.