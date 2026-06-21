I più letti di ieri: rondini nella nuova biblioteca, terreni contaminati da diossina di Pedemontana a Saronno e soccorsi sulla ciclabile
21 Giugno 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 20 giugno, l’attenzione dei lettori si è concentrata su ambiente, opere pubbliche e cronaca locale. Dalla positiva esperienza dei nidi artificiali nella nuova biblioteca che aiutano le rondini, al dibattito sui terreni contaminati provenienti dai cantieri di Pedemontana, fino ai soccorsi per un adolescente trovato a terra sulla ciclabile, non sono mancati gli aggiornamenti seguiti con maggiore interesse.
Nella nuova biblioteca di Palazzo Fagnani una coppia di rondini ha scelto uno dei nidi artificiali installati dal Parco dei Mughetti, portando avanti con successo la nidificazione. Un risultato che conferma l’efficacia delle iniziative avviate per conciliare la tutela della fauna con il recupero dell’edificio storico.
Il ritorno delle rondini nella nuova biblioteca: i nidi artificiali ospitano già nuova famiglia
Tiene banco la vicenda delle quasi ottomila tonnellate di terreni contaminati provenienti dai cantieri di Pedemontana e conferiti nell’impianto della zona sud. Il Comune attende ora le valutazioni della Provincia di Varese, che sta esaminando la documentazione ricevuta dall’azienda coinvolta.
Il ritorno delle rondini nella nuova biblioteca: i nidi artificiali ospitano già nuova famiglia
L’amministrazione comunale ha presentato il cantiere per la nuova rotonda di via Parma, intervento già avviato nei giorni scorsi nell’ambito del progetto di messa in sicurezza e potenziamento della viabilità della zona.
Terreni contaminati di Pedemontana trasferiti a Saronno, Comune: “In attesa della valutazione di Provincia che ha ottenuto la documentazione”
Momenti di apprensione sulla pista ciclabile, dove un ragazzo di 16 anni è stato trovato a terra. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori per prestare assistenza al giovane e valutarne le condizioni.
Saronno, il comune presenta il cantiere per la rotonda di via Parma avviato lunedì scorso
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