Limbiate

LIMBIATE – Importante riconoscimento nazionale per la scuola primaria Gianni Rodari di Limbiate. La classe 5ªC ha conquistato il secondo posto ai Giochi di Cannizzaro, iniziativa promossa dalla Società Chimica Italiana per avvicinare bambini e ragazzi al mondo della scienza attraverso attività pratiche, esperimenti e lavoro di squadra. Il risultato arriva al termine di un percorso che ha coinvolto anche le classi 4ªA, 5ªA e 5ªB dell’istituto, impegnate per mesi in laboratori, prove scientifiche e attività dedicate alla scoperta della chimica e dei suoi protagonisti.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Paola Liparoto, che ha evidenziato il valore di un progetto sviluppato grazie all’impegno congiunto di alunni e insegnanti, capace di trasformare l’apprendimento in un’esperienza concreta e coinvolgente.

Dal Comune sottolineano come il risultato ottenuto rappresenti anche una conferma dell’importanza delle discipline STEM, sempre più centrali nella formazione delle nuove generazioni. Un successo che premia non solo la classe 5ªC, salita sul podio nazionale, ma l’intero percorso educativo portato avanti dalla scuola Rodari.

(foto: il premio consegnato alla scuola)

21062026