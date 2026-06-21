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SARONNO – Domenica 21 giugno 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni.

Su Saronno il sole accompagnerà gran parte della giornata, favorendo un clima pienamente estivo. Le temperature resteranno elevate, con valori compresi tra una minima di 24°C e una massima di 35°C nelle ore più calde. Il quadro meteorologico sarà quindi contraddistinto da condizioni di caldo intenso, accompagnate da un’allerta afa che invita a prestare particolare attenzione durante le ore centrali del giorno. I venti saranno deboli, inizialmente provenienti da Nordest al mattino e successivamente da Sud nel pomeriggio, senza variazioni significative.

La stabilità atmosferica garantirà condizioni favorevoli per le attività all’aperto, anche se il caldo potrà risultare persistente soprattutto nei contesti urbani. È consigliabile limitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde e mantenere una corretta idratazione.

In Lombardia l’alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica, assicurando tempo generalmente stabile e asciutto. Le pianure occidentali e orientali vedranno cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sulle aree pedemontane e sulle Prealpi orientali è previsto un aumento della nuvolosità in serata, con possibilità di deboli piogge localizzate, mentre sui settori alpini potranno svilupparsi annuvolamenti associati a precipitazioni deboli nel corso del pomeriggio. Nel complesso, il tempo sulla regione resterà in larga parte simile a quello previsto per Saronno, con caldo diffuso e condizioni prevalentemente stabili.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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