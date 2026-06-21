Cronaca

SARONNO – Non avrà strascichi legali il movimentato episodio avvenuto venerdì sera in piazza San Francesco, dove due cittadini peruviani in stato di ebbrezza hanno attirato l’attenzione di residenti e passanti.

I due facevano parte di un gruppo di stranieri che si trovava nella piazza quando, per motivi non noti, è scoppiata una discussione tra due dei presenti. Dalle parole si è rapidamente passati a qualche spintone e a qualche schiaffo, mentre il tono della lite è progressivamente aumentato, creando preoccupazione tra chi abita nella zona.

Alcuni residenti hanno quindi richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri per verificare la situazione e accertare eventuali conseguenze della lite.

All’arrivo dei soccorritori e dei militari, però, gli animi si erano ormai raffreddati e la situazione era tornata sotto controllo. Nessuno dei coinvolti ha avuto bisogno di cure mediche e non si sono registrati feriti.

L’episodio si è quindi concluso senza denunce e senza ulteriori conseguenze, dopo l’intervento dei carabinieri che hanno riportato la calma nella piazza del centro cittadino.

(foto archivio)

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