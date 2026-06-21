Eventi

SARONNO – La prossima stagione teatrale 2026/27 del Teatro Giuditta Pasta di Saronno è pronta per essere annunciata: i vertici della fondazione culturale presenteranno la nuova stagione, intitolata “Radici”, in un evento che si terrà martedì 23 giugno alle 18 nel parco di Casa Morandi.

Sarà un momento pubblico di incontro e condivisione dedicato alla scoperta del nuovo cartellone artistico, pensato come un percorso capace di interrogare le radici culturali, sociali e umane del nostro presente. Un tema che attraverserà l’intera programmazione teatrale e che guiderà il racconto di una stagione costruita attorno alle idee di identità, memoria, appartenenza e trasformazione. A guidare il pubblico all’interno della stagione sarà il direttore artistico, Andrea Chiodi, che presenterà il progetto culturale del Teatro, accompagnando il pubblico in un viaggio tra spettacoli, visioni, grandi interpreti e nuove proposte artistiche.

La stagione 2026/27 si articolerà tra grande prosa, contemporanea, danza, teatro per famiglie, musica, lirica e spettacolo e laboratori teatrali con la presenza di importanti protagonisti della scena nazionale e un’attenzione particolare ai linguaggi del presente e alla relazione con il territorio. La presentazione sarà seguita da un momento conviviale con aperitivo, occasione informale per incontrarsi, confrontarsi e condividere aspettative e curiosità sulle novità che accompagneranno il pubblico nella prossima stagione teatrale.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09