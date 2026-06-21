Cronaca

SENAGO – Tornavano da una festa in nove stipati in un’auto omologata per cinque persone. Il viaggio si è trasformato in tragedia all’alba di oggi, domenica 21 giugno, quando una Audi A2 è uscita di strada ed è finita nelle acque del canale Villoresi provocando la morte di tre diciassettenni di Paderno Dugnano e il ferimento di altri sei giovani.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 5 in via per Cesate. A perdere la vita sono stati Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, tutti 17 anni e residenti a Paderno Dugnano. I ragazzi stavano rientrando a casa insieme ad altri amici dopo una serata di festa.

Secondo una prima ricostruzione, alla guida dell’auto c’era un 18enne che avrebbe perso il controllo del veicolo all’altezza della curva che costeggia la pista ciclabile e il canale Villoresi. L’Audi si è ribaltata ed è precipitata nell’acqua.

Imponente la mobilitazione dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno inizialmente recuperato sette persone dall’abitacolo: sei sono state affidate alle cure del personale sanitario mentre una era già deceduta. Successivamente sono proseguite le operazioni di recupero del veicolo e di ricerca dei dispersi. All’interno dell’auto sono stati trovati i corpi degli altri due ragazzi. Le operazioni si sono protratte per diverse ore. I sei feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona, tra cui il Niguarda di Milano. Nessuno di loro risulterebbe in pericolo di vita.

Il conducente è stato sottoposto all’alcol test. Dagli accertamenti sarebbe emerso un tasso alcolemico di 1,60 grammi per litro, oltre tre volte il limite consentito. Il giovane è ora indagato per omicidio stradale plurimo aggravato.

Ai carabinieri spetta il compito di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali ulteriori responsabilità. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori anche il numero degli occupanti del veicolo, nove in tutto, a fronte di una vettura omologata per il trasporto di cinque persone.

Profondo il cordoglio nelle comunità colpite dalla tragedia. La sindaca di Senago, Magda Beretta, ha dichiarato: “Siamo tutti profondamente scossi, la nostra comunità si stringe al dolore delle famiglie di queste giovani vittime”.

Anche la sindaca di Paderno Dugnano, Anna Varisco, ha espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale: “Esprimo il mio più sentito cordoglio alle famiglie di Camilla, Lorenzo e Riccardo, e un pensiero di vicinanza a tutti i ragazzi coinvolti e alle loro famiglie. È una tragedia che colpisce profondamente la nostra comunità. In un momento così doloroso, l’Amministrazione comunale è al fianco di chi sta vivendo questo immenso dolore”.

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