Città

SARONNO – Un ringraziamento pubblico per Alvaro Moioli e un’attività che ha accompagnato la vita quotidiana di generazioni di saronnesi. A dedicarlo è il Rotaract Club Saronno, che ha voluto salutare l’edicola “Marco” in occasione della sua chiusura, ricordandone il ruolo nella comunità cittadina.

L’edicola è stata per anni un punto di riferimento per chi ogni giorno passava a ritirare il giornale, una rivista o semplicemente per scambiare qualche parola. Un luogo che ha saputo costruire nel tempo un rapporto speciale con i suoi clienti, diventando parte della memoria collettiva della città.

A esprimere il pensiero del club è stato il presidente Giacomo Paltenghi Reggiani: “A nome del Rotaract Club Saronno e di tutte le generazioni che in questi anni sono sempre entrate da Marco. Un’istituzione e un ricordo della nostra Saronno”.

Nel messaggio diffuso dal Rotaract emerge l’affetto per una realtà considerata molto più di una semplice attività commerciale. “La sua edicola è stata, per generazioni di saronnesi, molto più di un punto vendita: un’istituzione, un punto di riferimento, un pezzo del cuore della nostra città. Ci ha visti crescere, un giornale alla volta, regalandoci ogni giorno un saluto e un sorriso. Per questo le diciamo, con affetto sincero, grazie di cuore”.

Parole che raccontano il legame tra l’edicola e la città, testimoniando quanto la chiusura di una storica attività rappresenti non soltanto la fine di un servizio, ma anche la conclusione di una pagina della storia quotidiana di Saronno.

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