Città

SARONNO – “Negli ultimi mesi l’istituzione Zerbi ha attraversato una fase intensa di lavoro, confronto e riorganizzazione. Il Consiglio di Amministrazione, insediato da meno di un anno, si è trovato a gestire criticità irrisolte nei diversi ambiti di competenza. In questo nuovo assetto, le organizzazioni sindacali hanno potuto interfacciarsi con un interlocutore stabile e competente, avviando un dialogo costruttivo orientato a soluzioni condivise. Molti nodi strutturali si trascinavano da anni e oggi si sta intervenendo con metodo e visione”.

Inizia così la nota condivisa nelle ultime ore dalla presidente dell’istituzione Zerbi Fiorenza Ricciardi dopo la fine dell’agitazione sindacale e le dure prese di posizioni di docenti e genitori.

“In stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale, il CdA ha adottato un approccio pragmatico e dialogico, consapevole che la qualità dei servizi educativi richiede ascolto, mediazione e scelte sostenibili. In questo quadro si inseriscono il nuovo piano di organizzazione scolastica ed educativa 2026/2027 e la positiva conclusione della recente vertenza sindacale, che restituiscono stabilità ai servizi e serenità alle famiglie.

Come specificato, fin dall’insediamento sono emerse criticità, anche amministrative, che hanno richiesto interventi urgenti. La riorganizzazione anche degli uffici, avviata con l’arrivo della nuova direttrice, proseguirà fino al completamento del percorso, con l’obiettivo di garantire efficienza, trasparenza e qualità, valorizzando al contempo il lavoro del personale. Questo percorso si sviluppa all’interno di una visione pedagogica chiara, orientata al futuro e attenta ai bisogni dei bambini e delle bambine.

Con la variazione del Piano del Fabbisogno del Personale, approvata all’unanimità dal CdA, si è scelto di investire nei servizi educativi bilanciando due esigenze fondamentali: potenziare i nidi, oggi sotto pressione per la ridotta offerta 0-3 anni e garantire la stabilità delle scuole dell’infanzia in un contesto di calo demografico, mantenendo attive tutte le sezioni.

Questa scelta non è un semplice atto amministrativo, ma l’espressione concreta della visione politica e pedagogica del CdA e di un impegno di responsabilità verso le famiglie e verso la storia educativa dei servizi della città di Saronno.

Né l’Istituzione né il Comune hanno mai ipotizzato riduzioni di spesa per il personale scolastico. La sfida – vinta – è stata riprogettare le risorse esistenti, potenziando i nidi e salvaguardando le sezioni dell’infanzia. Durante questo processo sono stati forniti gli indirizzi per assumere quattro figure educative a tempo indeterminato, incrementare di due unità le dotazioni dei nidi e introdurre miglioramenti sulle prospettive orarie e sulla valorizzazione delle referenti nei nidi e nelle scuole dell’infanzia.

Parallelamente, il CdA ha lavorato e sta lavorando affinché tutto il personale educativo possa essere orientato verso un modello pedagogico condiviso, capace di guidare il lavoro dei prossimi anni e di tradursi in azioni visibili e concrete per la città. Un modello che metta al centro famiglie, bambini e bambine, e che troverà piena attuazione con l’avvio del nuovo anno scolastico, rafforzando l’identità educativa dell’Istituzione e la qualità dei servizi offerti.

Come presidente a nome di tutto il CdA, desidero, ringraziare le famiglie per l’attenzione, la partecipazione e la fiducia dimostrate verso l’Istituzione e verso le insegnanti, e rivolgere un ringraziamento altrettanto sentito a tutto il personale, per la collaborazione proficua e per il lavoro che ogni giorno svolge con dedizione, professionalità e cura.

In un’epoca che esalta la velocità, questo Consiglio di Amministrazione ha scelto la strada della competenza e della pazienza, consapevole che la qualità richiede tempo, responsabilità e visione. La qualità è la forma invisibile della cura: amministrare non è gestire numeri, è investire nel futuro garantendo tutele educative.

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