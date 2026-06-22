Groane

SOLARO – Settant’anni di storia, lavoro e passione artigianale. La storica azienda Biancolin e Rugolotti di via Roma, al Villaggio Brollo, ha celebrato il traguardo dei 70 anni di attività ricevendo un riconoscimento ufficiale dal Comune di Solaro.

Fondata nel 1956 da Antonio Biancolin e Livio Rugolotti in una piccola bottega, l’azienda ha attraversato generazioni e trasformazioni del mercato, passando dalla realizzazione di porte e finestre alla produzione di mobili su misura. Oggi l’attività è portata avanti dai figli dei fondatori, Claudio e Loris Biancolin, insieme a Giusi e Alessandro Rugolotti, affiancati da 12 dipendenti, stagisti delle scuole del territorio e collaboratori esterni.

Venerdì 12 giugno i titolari, i dipendenti e i collaboratori sono stati ricevuti in Municipio dalla sindaca di Solaro, Nilde Moretti, che ha consegnato una pergamena commemorativa per celebrare l’importante anniversario. Nella sala consiliare di Villa Borromeo è inoltre visibile uno dei manufatti storici realizzati dall’azienda: la grande parete in legno che fa da sfondo all’aula dove si riunisce il consiglio comunale.

La giornata di festa è poi proseguita con una gita aziendale alle Isole Borromee, occasione per condividere un momento di convivialità tra famiglie, lavoratori e collaboratori.

Ripercorrendo questi settant’anni di attività, i rappresentanti dell’azienda sottolineano il valore delle persone che hanno contribuito alla crescita della realtà artigianale:

“Dobbiamo ringraziare quelli che ci sono stati prima di noi e tutti i dipendenti che abbiamo avuto e che ci sono anche ora, almeno sessanta persone passate in tutti questi anni che ci rendono orgogliosi di tutto. Come in tutte le grandi squadre, si ottengono risultati solo rimanendo uniti. Noi come eredi siamo cresciuti all’interno e abbiamo sempre vissuto l’azienda, nel tempo è sempre rimasta una società di fatto così come era stata fondata, prima su valori umani e poi su quelli economici.

Siamo alla terza generazione che arriverà alla pensione passando dal nostro laboratorio, senza mai mancare uno stipendio e proseguendo con la nostra idea di un’azienda fatta di persone. Nel nostro lavoro mettiamo passione e tanto sacrificio, non si guarda l’orologio mentre si lavora, ma si pensa a costruire il giorno prima per il giorno dopo; la sfida è quotidiana. Il mercato di oggi è cambiato, ma ci chiede sempre di rispettare la nostra tradizione e le nostre caratteristiche fondati. Pensiamo che questi patrimoni vadano tutelati. Nell’artigianato ogni prodotto nasce dalla capacità e dal valore delle persone ed in Biancolin e Rugolotti così vogliamo che rimanga”.

Anche la sindaca Nilde Moretti ha voluto evidenziare il valore che attività come questa rappresentano per la comunità locale:

“Quando ci confrontiamo con queste piccole grandi realtà artigianali del territorio lo facciamo con il doveroso rispetto da dare a chi è qui prima di noi e continua ad esserci costruendo un’eredità di solidi valori. Dai registri Biancolin e Rugolotti risulta essere l’attività più longeva del territorio e gli auguriamo di proseguire sulla strada tracciata. Abbiamo visto che c’è già una nuova generazione pronta ad avanzare con i lavori dei nonni e questo ci da ancora più fiducia per un futuro fatto di competenze e appartenenza. Complimenti a tutti loro, dalle famiglie ai lavoratori, un punto di riferimento dell’eccellenza artigianale solarese”.

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