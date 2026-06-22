Calcio

SARONNO – Prosegue nel segno della continuità la costruzione del Fbc Saronno che affronterà il campionato di Eccellenza 2026-2027. La società biancoceleste ha infatti ufficializzato la conferma di Andrea Lazzaro, uno dei punti di riferimento del centrocampo saronnese. La permanenza del mediano classe 1990 rappresenta un tassello importante per una squadra che nella stagione appena conclusa ha raggiunto il miglior risultato degli ultimi vent’anni, arrivando fino alla finale playoff del girone di Eccellenza, poi persa contro la Solbiatese.

Giocatore di grande esperienza e personalità, Lazzaro si è confermato negli ultimi anni una pedina fondamentale negli equilibri della formazione biancoceleste, grazie alle sue qualità in fase di costruzione del gioco e alla capacità di guidare il reparto mediano. Nel corso della sua carriera ha vestito maglie importanti del calcio lombardo, militando tra le altre nella Tritium, nel Seregno, nel Sant’Angelo e nel Pavia, accumulando una lunga esperienza tra Serie D ed Eccellenza.

Nel comunicato diffuso dal club, il Saronno sottolinea come Lazzaro continuerà a mettere al servizio della squadra “qualità, esperienza e fantasia”, confermandosi una risorsa preziosa per il centrocampo anche nella prossima stagione.

La conferma del centrocampista si inserisce nel percorso di consolidamento della rosa avviato dalla società dopo l’ottima annata appena conclusa, con l’obiettivo di continuare a recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Eccellenza.

L’Fbc Saronno ha confermato anche diversi altri giocatori, ed altri si sono aggiunti alla rosa.

22062026