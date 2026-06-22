Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Prosegue la campagna di rafforzamento della Caronnese in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Dopo una stagione che ha visto i rossoblù raggiungere la semifinale playoff del girone, la società continua a costruire una rosa competitiva con l’obiettivo di recitare ancora un ruolo da protagonista. L’ultimo innesto annunciato è quello di Tommaso Fogal, centrocampista con caratteristiche offensive e buona propensione al gol, chiamato a dare il proprio contributo alla squadra nella stagione 2026-2027.

Nel presentarsi ai nuovi tifosi, Fogal ha spiegato di aver scelto la Caronnese per il prestigio e l’ambizione della società: “Ha sempre fatto la Serie D, è un ambiente importante e con tanta voglia di far bene. È esattamente quello che cercavo”. Tra gli obiettivi personali del nuovo acquisto c’è quello di raggiungere per la prima volta la doppia cifra in campionato, mentre a livello di squadra il traguardo indicato è la qualificazione ai playoff promozione, proseguendo il percorso di crescita delle ultime stagioni.

Mezz’ala capace di giocare sia sul centrodestra sia sul centrosinistra, Fogal è cresciuto nei settori giovanili di Sampdoria e Pro Patria. Successivamente ha vestito le maglie di Verbano, Ardor Lazzate e Rho, maturando esperienza nei campionati dilettantistici lombardi. Con il suo arrivo la Caronnese aggiunge qualità ed esperienza a un organico che punta a confermarsi nelle zone alte della classifica.

22062026