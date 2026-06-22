Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Una giornata all’insegna del calcio giovanile, del divertimento e della sportività quella andata in scena lo scorso 6 giugno con la seconda giornata della Goleador Caronnese Summer Fest 2026, il torneo estivo organizzato dalla Caronnese con il supporto del presenting sponsor Goleador. Protagoniste della manifestazione sono state le categorie del settore pre agonistico, con in campo Esordienti e Pulcini nati tra il 2013 e il 2016. Le gare sono iniziate alle 9.30 e si sono protratte fino al tardo pomeriggio, quando si sono disputate le finali e le successive premiazioni alla presenza di numerosi spettatori.

Buoni risultati anche per le formazioni rossoblù, capaci di conquistare il primo posto nella categoria Pulcini 2015 e piazzamenti di rilievo nelle categorie Esordienti. Un’occasione importante per i giovani calciatori di confrontarsi con realtà provenienti da diverse zone della Lombardia in un clima di festa e condivisione.

La società ha inoltre ringraziato gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa, a partire da Goleador di Perfetti Van Melle, oltre ad Allianz P.R.S. Assicurazioni, Autoscuola Europea e ai partner istituzionali Baldina, Vibeco, Iron Consulenza Aziendale e Sigma.

Classifiche finali

Esordienti 2013: Canegrate, Buccinasco, Ardor Lazzate, Caronnese.

Esordienti 2014: Canegrate, La Dominante, Caronnese, Osg Pogliano.

Pulcini 2015: Caronnese, Canegrate, Varese 49 Villa.

22062026