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CASTELSEPRIO – Un invito a tornare e riscoprire uno dei luoghi simbolo della storia del territorio. È quello lanciato dal Parco Archeologico di Castelseprio, che attraverso i social ha acceso i riflettori sull’Antiquarium, il museo che custodisce i reperti provenienti dall’antico insediamento oggi patrimonio mondiale dell’Unesco.

Con un messaggio dal tono ironico, il Parco ha invitato cittadini e visitatori a non fermarsi al ricordo delle visite scolastiche di tanti anni fa. L’Antiquarium conserva infatti testimonianze preziose della lunga storia di Castelseprio, permettendo di ripercorrere le vicende del castrum e delle comunità che nel corso dei secoli hanno abitato quest’area.

Tra gli spazi espositivi trovano posto oggetti della vita quotidiana, reperti archeologici e materiali che raccontano l’evoluzione del sito e del paesaggio circostante. Ogni ritrovamento contribuisce infatti a ricostruire, tassello dopo tassello, la storia di uno dei più importanti complessi archeologici della Lombardia. L’invito del Parco è quindi quello di tornare a visitare l’Antiquarium con occhi nuovi, per scoprire o riscoprire un patrimonio storico che continua ancora oggi a raccontare il passato del territorio.

22062026