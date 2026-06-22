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SARONNO – Un percorso artistico che intreccia creatività e inclusione sociale prenderà forma alla Focris con la mostra “Le forme della Memoria”, in programma da giovedì 25 a domenica 28 giugno negli spazi di via Don Vittorio Volpi 4.

L’inaugurazione è prevista giovedì 25 giugno alle 17. L’esposizione raccoglie le opere realizzate dagli ospiti della struttura al termine di un laboratorio che ha posto al centro la persona, la sua esperienza di vita e la capacità di esprimersi attraverso l’arte.

I visitatori potranno ammirare i lavori ogni giorno dalle 10 alle 18, entrando in contatto con un progetto che utilizza la ceramica non solo come tecnica artistica, ma anche come strumento di relazione e benessere. Ogni creazione racconta infatti una storia fatta di emozioni, ricordi e vissuti personali, trasformati in forme e colori.

L’iniziativa è stata sviluppata nell’ambito del progetto “Fragile”, sostenuto grazie ai fondi dell’8×1000 dell’Unione Induista Italiana. L’obiettivo è portare il linguaggio della ceramica oltre i confini tradizionali del museo, rendendolo accessibile a contesti diversi e valorizzandone il potenziale inclusivo.

La mostra rappresenta così un’occasione per conoscere da vicino il lavoro svolto dagli ospiti della Focris e per riflettere sul valore dell’arte come mezzo di espressione personale e di partecipazione alla vita della comunità.

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