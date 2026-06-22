Cronaca

CESANO MADERNO – Un giovane di 20 anni è stato denunciato all’autorità giudiziaria dopo essere stato trovato in possesso di 44 grammi di sostanza stupefacente durante un controllo della polizia locale. L’episodio risale al pomeriggio di martedì scorso, quando gli agenti hanno fermato il giovane in via Orsini. Il ventenne, residente in un altro comune, aveva con sé due distinti involucri contenenti la droga.

Considerata la quantità sequestrata e le modalità di confezionamento della sostanza, gli operatori hanno accompagnato il giovane al comando di via Fermi per gli adempimenti di rito. Oltre al sequestro dello stupefacente, è stata formalizzata l’elezione di domicilio nell’ambito dell’ipotesi di spaccio.

Successivamente è stata effettuata una perquisizione nell’abitazione del ventenne, che non ha però portato al rinvenimento di ulteriori sostanze o materiali di interesse investigativo. Le attività della polizia locale si sono protratte fino alla tarda serata. Nella stessa giornata gli agenti erano impegnati anche nei controlli previsti dal progetto intercomunale “Stazioni sicure“, realizzato in collaborazione con la Prefettura e finalizzato al rafforzamento della presenza sul territorio, anche attraverso pattugliamenti con il supporto dell’unità cinofila.

Il sequestro è avvenuto nel corso di verifiche effettuate nell’ambito delle attività di contrasto all’abbandono illecito di rifiuti. Dal Comune fanno sapere che le operazioni di monitoraggio e presidio del territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane, con un ulteriore incremento dei controlli e dei servizi serali.

(foto: la droga sequestrata)

22062026