Comasco

CERMENATE – Attività sospesa e sanzioni per circa 18 mila euro dopo un controllo effettuato in un cantiere edile privato di Cermenate dai carabinieri della stazione locale, affiancati dai militari del nucleo ispettorato del lavoro e dagli ispettori territoriali del lavoro di Como.

L’ispezione, eseguita il 18 giugno nell’ambito del piano di controlli avviato lo scorso anno, ha portato alla luce diverse violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra le principali irregolarità contestate figurano l’utilizzo di scale portatili non conformi ai requisiti di sicurezza, la mancanza di adeguate protezioni nelle postazioni di lavoro in quota e la presenza di aperture non messe in sicurezza, con il concreto rischio di cadute dall’alto per gli operai impegnati nel cantiere. Alla luce delle violazioni riscontrate è stata disposta l’immediata sospensione delle attività. L’amministratore della società è stato denunciato e dovrà rispondere delle contestazioni mosse dagli organi di controllo. Nei suoi confronti sono state elevate ammende per circa 15 mila euro, alle quali si aggiungono ulteriori sanzioni tecnico-amministrative per circa 3 mila euro.

Dal comando provinciale dei carabinieri di Como viene infine confermato che le verifiche nel settore edilizio proseguiranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e la tutela della sicurezza dei lavoratori.

(foto archivio)

22062026