Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Il fumo che usciva da una finestra al primo piano ha fatto scattare l’allarme nella serata di ieri in via IV Novembre, dove un incendio è divampato all’interno di una casa disabitata.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco con due automezzi che hanno lavorato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’edificio. Dalle finestre del primo piano si è alzata una densa colonna di fumo, visibile anche dalla strada, mentre le operazioni di spegnimento sono proseguite per diverso tempo.

Per consentire l’intervento in sicurezza è stata interrotta temporaneamente l’erogazione dell’energia elettrica nella zona a scopo precauzionale. Presenti anche le forze dell’ordine che hanno gestito la viabilità e svolto i rilievi necessari.

Al momento non risultano persone coinvolte né feriti. L’abitazione interessata dal rogo era infatti disabitata. Non si esclude però che l’edificio possa essere stato occupato temporaneamente.

Restano da chiarire le cause dell’incendio. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire l’origine delle fiamme e verificare eventuali danni strutturali all’immobile.

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