SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 21 giugno, grande attenzione per la tragedia avvenuta a Senago con tre giovani vittime, per l’intervento dei carabinieri in centro dopo una lite e per l’intervista a Mauro Vitiello sulle prospettive di crescita del territorio. Interesse anche per il nuovo cantiere della rotonda di via Parma e per l’omaggio del Rotaract all’edicola Marco.

Nella nuova puntata de “Il tempo di un caffè”, Mauro Vitiello ha raccontato il proprio percorso imprenditoriale e associativo, soffermandosi sulle opportunità del Saronnese, considerato un territorio strategico per attrarre investimenti, valorizzare le imprese e trattenere i giovani talenti.

A Senago un’auto con nove giovani a bordo è finita nel canale Villoresi all’alba: il bilancio è di tre ragazzi di 17 anni morti e sei feriti. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

Movimento venerdì sera in piazza San Francesco, dove una lite tra due persone ha richiamato l’attenzione dei presenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per riportare la situazione alla calma.

L’amministrazione comunale ha illustrato l’avanzamento del cantiere per la nuova rotatoria di via Parma, un intervento pensato per migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione in una delle zone più trafficate della città.

Il Rotaract ha reso omaggio ad Alvaro, storico volto dell’edicola Marco, sottolineando il valore umano e sociale di un punto di riferimento che per anni ha accompagnato la crescita di intere generazioni di lettori.