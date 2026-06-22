I più letti di ieri: intervista al presidente della Camera di Commercio, tragedia nel Villoresi, lite in centro e futuro del Saronnese
22 Giugno 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 21 giugno, grande attenzione per la tragedia avvenuta a Senago con tre giovani vittime, per l’intervento dei carabinieri in centro dopo una lite e per l’intervista a Mauro Vitiello sulle prospettive di crescita del territorio. Interesse anche per il nuovo cantiere della rotonda di via Parma e per l’omaggio del Rotaract all’edicola Marco.
Nella nuova puntata de “Il tempo di un caffè”, Mauro Vitiello ha raccontato il proprio percorso imprenditoriale e associativo, soffermandosi sulle opportunità del Saronnese, considerato un territorio strategico per attrarre investimenti, valorizzare le imprese e trattenere i giovani talenti.
Il tempo di un caffè, Vitiello: “Il Saronnese ha tutto per attrarre nuovi investimenti e trattenere i propri talenti”
A Senago un’auto con nove giovani a bordo è finita nel canale Villoresi all’alba: il bilancio è di tre ragazzi di 17 anni morti e sei feriti. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.
Senago, auto finisce nel Villoresi: tre giovani morti e sei feriti
Movimento venerdì sera in piazza San Francesco, dove una lite tra due persone ha richiamato l’attenzione dei presenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per riportare la situazione alla calma.
Saronno, schiamazzi e schiaffi in centro. Arrivano i carabinieri per una lite in piazza
L’amministrazione comunale ha illustrato l’avanzamento del cantiere per la nuova rotatoria di via Parma, un intervento pensato per migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione in una delle zone più trafficate della città.
Saronno, il comune presenta il cantiere per la rotonda di via Parma avviato lunedì scorso
Il Rotaract ha reso omaggio ad Alvaro, storico volto dell’edicola Marco, sottolineando il valore umano e sociale di un punto di riferimento che per anni ha accompagnato la crescita di intere generazioni di lettori.
“Un giornale alla volta ci ha visti crescere”: l’omaggio del Rotaract ad Alvaro dell’edicola Marco
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