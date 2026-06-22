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SARONNO – Lunedì 22 giugno 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e dall’assenza di precipitazioni. Il dato più significativo resta l’allerta per afa, favorita da temperature molto elevate e da condizioni atmosferiche stabili.

Nel corso della giornata il tempo si manterrà generalmente soleggiato, con pochi annuvolamenti e senza piogge previste nelle prossime ore. Le temperature saranno particolarmente alte per il periodo, con valori compresi tra una minima di 25°C e una massima di 36°C. Il caldo si farà sentire soprattutto nelle ore centrali e nel pomeriggio, quando il disagio legato all’afa potrà risultare più marcato. I venti saranno deboli per tutta la giornata: al mattino provenienti da nord-est, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da sud, senza particolari rinforzi.

In serata l’alta pressione inizierà gradualmente a perdere forza, favorendo l’arrivo di correnti più umide. A Saronno gli effetti saranno limitati, ma il cambiamento potrà tradursi in un aumento della nuvolosità nelle ore successive.

Per quanto riguarda la Lombardia, la situazione sarà simile su gran parte delle basse pianure occidentali, dove prevarranno condizioni stabili e soleggiate. Nelle aree orientali della regione e lungo le Prealpi si assisterà invece a un aumento delle nubi verso sera, con possibilità di deboli precipitazioni soprattutto sui rilievi delle Orobie e delle Alpi Retiche.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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