Città

SARONNO – È stata una due giorni rovente in ogni senso possibile, quella appena passata, per l’atletica giovanile lombarda, dato che allo stadio di Saronno, organizzate dalla Osa Saronno Libertas, si sono tenute le finali regionali dei Campionati di Società per le categorie Ragazzi e Cadetti. Un evento di grande richiamo che ha portato nella nostra città ben 69 squadre, ripartite tra le due categorie, con dirigenti, accompagnatori e familiari al seguito. Una grande festa dell’atletica che ha impegnato la Osa in piene forze.

“Siamo molto soddisfatti di questo evento”, spiega la Presidente Osa Saronno Libertas Nadia Cinco, storico volto della società. “Nonostante il caldo infernale siamo riusciti, grazie a tutti i nostri volontari e ai giudici di campo, che ringraziamo, a gestire al meglio le tante gare e i tantissimi ragazzi che sono venuti a Saronno, a testimonianza di quanto l’atletica sia sempre più popolare tra i giovanissimi e di quanto la nostra città e il nostro impianto possano essere attrattivi a livello regionale, non solo per le gare indoor grazie alla pista coperta della Dozio”.

Tre le squadre Osa presenti, con purtroppo solo le Ragazze che non sono per un pelo riuscite a staccare il biglietto per partecipare a queste gare in casa.

8° posto finale per i Ragazzi, che hanno totalizzato 218 punti con alcuni risultati di rilievo. Tra questi, il 1° posto di Matteo Sozzi nei 2 km di marcia (10:49.68) e il 2° di Valentino Ganzer nel salto il lungo con 4,81. Bene anche Lorenzo Fiore nel Vortex (5°) e sempre Matteo Sozzi nei 1000 metri di marcia, 7°.

8° anche per i Cadetti, impegnati su 13 gare per un totale di 379,5 punti. Da segnalare il 2° posto di Giovanni Clerici nel lungo con 5,97, il 4° di Enea Lazzaroni sui 1200 siepi (3:35.02) e il 5° di Giovanni Robbiati nel giavellotto con 33,26.

14° posto e 330,5 punti, invece, per le Cadette, con il 1° posto di Sophia Gissi nel disco (25,89), il 4° di Anna Bernasconi nel lungo (4,97) e i due 5° di Beatrice Borsani nel peso (8,93) e Elisa Riccardi nel giavellotto (29,66).

Ma al di là dei risultati è stato davvero un bel fine settimana di sport all’insegna dell’agonismo, della socialità e della fratellanza, aspetti meritori che siamo molto felici di aver potuto vedere a Saronno sul nostro campo. Un grande grazie a chi ha reso tutto questo possibile!

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