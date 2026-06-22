Cronaca

SARONNO – Ancora un tentato furto nell’area della Retrostazione. Ancora un ladro messo in fuga grazie al rapido intervento dei residenti. A pochi giorni dal colpo fallito al parcometro di via Ferrari, un nuovo episodio si è verificato nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno nel cantiere attivo tra via Varese e via Balaguer.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte quando alcuni residenti hanno sentito rumori provenire dall’interno del cantiere. Uno di loro ha notato la presenza di un uomo che si era introdotto nell’area con alcuni attrezzi che sembravano essere un flessibile e un avvitatore, strumenti compatibili con un tentativo di effrazione.

Il residente ha immediatamente contattato i carabinieri. Prima dell’arrivo della pattuglia, però, il sospetto si è dato alla fuga scavalcando la recinzione sul retro dell’area commerciale di via Varese. Secondo la descrizione raccolta, si trattava di un uomo con bermuda e uno zaino scuro sulle spalle.

I carabinieri sono arrivati in pochi minuti e hanno effettuato un controllo della zona senza riuscire a rintracciare il fuggitivo. Dai primi accertamenti non risulterebbero materiali rubati dal cantiere.

L’episodio riporta l’attenzione sui recenti problemi di sicurezza nella zona della Retrostazione. Solo pochi giorni fa un residente aveva sventato un tentativo di furto al parcometro di via Ferrari: anche in quel caso il malvivente stava utilizzando un flessibile per forzare il dispositivo ed era fuggito all’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

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