Cronaca

ROVELLO PORRO – Nuovo episodio che alimenta la preoccupazione dei residenti per i furti nelle abitazioni. Nelle scorse ore sui social è comparsa una segnalazione relativa a un presunto tentativo di furto avvenuto nella zona di via Rossini. Secondo quanto riferito nel messaggio pubblicato online, il tentativo di intrusione sarebbe avvenuto giovedì. Un residente della zona avrebbe notato alcuni soggetti ritenuti sospetti, riuscendo anche a fotografarli. Le immagini raccolte sarebbero state successivamente consegnate ai carabinieri, che potranno eventualmente utilizzarle nell’ambito degli accertamenti e delle verifiche del caso.

La vicenda si inserisce in un contesto che continua a suscitare attenzione tra i cittadini. Negli ultimi mesi non sono infatti mancati furti e tentativi di effrazione in abitazioni del Saronnese, con numerose segnalazioni diffuse anche attraverso gruppi social e chat di quartiere.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali delle forze dell’ordine sull’episodio segnalato in via Rossini, ma la collaborazione dei cittadini, attraverso segnalazioni tempestive e la raccolta di eventuali elementi utili, rappresenta spesso un importante supporto alle attività investigative.

(foto arcbivio: episodio simile avvenuto nel recente passato ed immortalato della immagini di sorveglianza)

22062026