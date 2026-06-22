Città

SARONNO – È tornata gradualmente la corrente nelle zone di Cassina Ferrara e dell’area verso via Frua dopo il blackout che nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 22 giugno, ha lasciato senza elettricità numerose abitazioni.

L’interruzione del servizio si è verificata intorno alle 19 e ha generato diverse segnalazioni da parte dei residenti. Il disservizio ha interessato in particolare il quartiere Cassina Ferrara e alcune vie limitrofe, compresa l’area di via Gramsci. Secondo quanto riferito da Enel ai cittadini che hanno contattato il servizio di assistenza, il ripristino completo della fornitura era previsto entro l’1 della notte. In realtà, in diverse zone la situazione è tornata alla normalità già attorno alle 21, quando l’energia elettrica è stata progressivamente riattivata.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato il blackout. Nel corso della serata molti residenti hanno cercato informazioni e aggiornamenti, condividendo segnalazioni e verificando l’estensione del guasto nelle varie zone della città.

L’intervento dei tecnici ha consentito di ripristinare il servizio con alcune ore di anticipo rispetto alle previsioni comunicate inizialmente agli utenti.

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