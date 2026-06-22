Politica

SARONNO – “E così anche Saronno ha il suo Comitato Vannacci, primo passo verso una presenza strutturata di Futuro Nazionale in città. Diciamo subito dove stiamo: Saronno Civica non condivide le posizioni politiche dell’eurodeputato Roberto Vannacci, né le prime dichiarazioni dei rappresentanti del Comitato saronnese. Stiamo da un’altra parte, e lo diciamo con chiarezza. Noi stiamo da un’altra parte”.

Inizia con questa forte presa di posizione la nota di Saronno Civica che si inserisce con l’ormai consueta precisione e chiarezza nel dibattito cittadino.

“Ma la risposta a un movimento politico, che è tale se si muove all’interno delle regole democratiche, non può essere negargli il diritto di esistere o rifiutare il confronto. Non spetta alle liste civiche, né a nessun altro soggetto politico, il vaglio di costituzionalità: per questo compito, la nostra Costituzione, ha voluto la Corte costituzionale. In democrazia le idee si combattono con altre idee. E le idee di Futuro Nazionale le combattiamo senza se e senza ma, proprio perché siamo dalla parte opposta. Ma siamo tra coloro che condividono la famosa frase di Evelyn Beatrice Hall: (erroneamente attribuita a Voltaire) “Non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò sempre il tuo diritto di dirlo”. Ovviamente all’interno di un contesto democratico.

Piuttosto, vale la pena chiedersi perché movimenti come Futuro Nazionale nascano e crescano. Non crescono nel vuoto: crescono dove le istituzioni non rispondono, dove le promesse restano lettera morta, dove i cittadini smettono di credere che la politica ordinaria risolva i problemi concreti. E finiscono per affidarsi a risposte semplicistiche e come tali fallaci”.

Gli esponenti della civica non si fermano all’aspetto istituzionale ma vanno nel concreto: “Il tema scelto dal Comitato saronnese è la sicurezza. Bene: è un tema reale, che anche i saronnesi vivono ogni giorno. Ed è un tema su cui Saronno Civica, che ne riconosce la complessità, ha presentato proposte concrete — prima e indipendentemente dall’arrivo di Futuro Nazionale.

Le domande che poniamo non sono dunque a Fn, ma principalmente all’Amministrazione: a quasi un anno dall’insediamento della Giunta, quanto è stato fatto su sicurezza, decoro urbano, qualità della vita nei quartieri? Quante delle promesse di campagna elettorale sono state avviate a risposta? Quante delle potenzialità di Saronno, nel più ampio contesto che la caratterizza (condividiamo in questo il pensiero del presidente di Camera di Commercio Mauro Vitiello) vengono sviluppate dall’Amministrazione?

Sono domande che poniamo a tutto il panorama politico locale. Perché è da queste risposte — non da dichiarazioni di principio, né da proclami di intransigenza — e dalla capacità di aprirsi al confronto e alla collaborazione con le forze politiche democratiche e propositive operanti in città che dipende quanto un fenomeno di dimensioni sovranazionali troverà terreno fertile a Saronno alle prossime elezioni.

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