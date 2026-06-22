Città

SARONNO – Il gruppo consiliare di Forza Italia ha depositato una mozione urgente per chiedere che il consiglio comunale affronti con la massima trasparenza la vicenda relativa al conferimento di terreni contaminati provenienti dai cantieri dell’Autostrada Pedemontana presso un impianto situato nel territorio di Saronno. La notizia è stata resa nota da ilSaronno a seguito dell’incontro tra Legambiente e assessora Laura De Cristofaro

“La notizia ha comprensibilmente suscitato forte preoccupazione tra cittadini e associazioni. Per questo riteniamo doveroso – spiegano gli azzurri – che il sindaco Ilaria Pagani e la Giunta riferiscano pubblicamente su quanto è accaduto, su quali informazioni siano in possesso dell’Amministrazione e su quali iniziative intendano assumere per garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

Il consigliere Rienzo Azzi, come presidente della Commissione Territorio di Regione Lombardia, ha seguito direttamente le problematiche legate ai terreni provenienti dai cantieri della Pedemontana e rammenta bene come l’attenzione fosse concentrata soprattutto sulla presenza di arsenico, oltre che di altre possibili sostanze contaminanti. Proprio per questo riteniamo indispensabile che venga fatta piena chiarezza sulla natura dei materiali conferiti e sui controlli effettuati dagli enti competenti.

Nella mozione chiediamo, tra l’altro, che il Comune acquisisca tutta la documentazione disponibile dagli enti coinvolti, informi tempestivamente il Consiglio Comunale e la cittadinanza e promuova ogni iniziativa utile affinché siano garantiti monitoraggi e verifiche nella massima trasparenza.

Cogliamo però l’occasione per ribadire un principio che troppo spesso viene dimenticato. Ogni volta che emerge un problema, questa Amministrazione si rifugia dietro la frase: “il Comune non ha competenze”. È una giustificazione che non convince più nessuno.

Il Comune non è l’ente competente per autorizzare o controllare molte procedure tecniche, ma ha il dovere politico e istituzionale di informarsi, pretendere risposte, convocare i soggetti competenti, informare i cittadini e difendere gli interessi della comunità.

Il problema, quindi, non è il Comune di Saronno. Il problema è che questa Amministrazione e questo Sindaco sembrano non sapere quale ruolo debba svolgere un Comune quando si trova di fronte a questioni che incidono sulla salute, sull’ambiente e sulla sicurezza dei cittadini.

Chi governa non può nascondersi dietro la burocrazia: i cittadini hanno eletto un sindaco perché risolva i problemi, non perché spieghi di chi sono le competenze.

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