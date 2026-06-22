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VENEGONO SUPERIORE – Una giornata speciale quella di ieri per la comunità di Venegono Superiore, che ha celebrato il settantesimo anniversario di sacerdozio di don Bruno Marinello, figura molto conosciuta e apprezzata in paese. Don Bruno ha guidato la parrocchia come parroco dal 1977 al 2006 e, anche dopo la conclusione del suo ministero pastorale, è rimasto un punto di riferimento per molti fedeli grazie alla sua presenza costante e discreta nella vita della comunità.

La ricorrenza si è intrecciata con un altro importante anniversario: i novant’anni della chiesa parrocchiale di San Giorgio, uno degli edifici simbolo del paese. La lista civica di maggioranza “Con Senso Civico” ha ricordato come il percorso che portò alla realizzazione della chiesa fu lungo e complesso: i lavori di ampliamento iniziarono nel 1911 e l’edificio venne inaugurato il 25 giugno 1933, per essere poi consacrato nel 1936 dall’arcivescovo di Milano Ildefonso Schuster, oggi beato e al quale è dedicata la Comunità pastorale locale. “Novant’anni di celebrazioni, di battesimi, di matrimoni, di funerali, di prime comunioni e di domeniche vissute insieme dalla comunità”, sottolineano gli esponenti della lista civica, ricordando il ruolo centrale che la chiesa ha avuto nella vita del paese.

Nel messaggio diffuso sui social, la formazione di maggioranza ha voluto evidenziare anche il significato più profondo dell’anniversario: “La cosa più importante è che questa chiesa mantiene aperta una porta da generazioni. E noi siamo qui, ancora, a varcarla insieme”. Una doppia ricorrenza che ha rappresentato un momento di memoria, gratitudine e riflessione per l’intera comunità venegonese.

22062026