Città

SARONNO – Un viaggio tra identità, memoria e futuro. Sarà presentata oggi, martedì 23 giugno, alle 18 al parco di Casa Morandi, la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Giuditta Pasta, intitolata “Radici”.

L’appuntamento, organizzato dalla Fondazione culturale Giuditta Pasta, è aperto al pubblico e rappresenta il primo momento ufficiale di incontro con il nuovo cartellone teatrale. La stagione nasce attorno al tema delle radici, intese come patrimonio culturale, sociale e umano da cui partire per leggere il presente e immaginare il futuro.

A guidare il pubblico nella scoperta della programmazione sarà il direttore artistico Andrea Chiodi, che illustrerà il progetto culturale della nuova stagione e accompagnerà gli spettatori tra spettacoli, protagonisti, nuove proposte e percorsi artistici.

Il cartellone 2026-2027 si svilupperà attraverso diversi linguaggi e generi: dalla grande prosa al teatro contemporaneo, dalla danza alla musica, passando per la lirica, gli spettacoli dedicati alle famiglie e i laboratori teatrali. Prevista la partecipazione di importanti protagonisti della scena nazionale, con particolare attenzione ai temi del presente e al rapporto con il territorio.

L’iniziativa assume un significato particolare anche per ilSaronno, che per il terzo anno consecutivo sarà media partner del Teatro Giuditta Pasta, confermando una collaborazione nata con l’obiettivo di sostenere e valorizzare uno dei principali punti di riferimento culturali della città.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

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