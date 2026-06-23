Primo piano

SOLARO – Dopo una notte segnata dai blackout in diverse zone del territorio, il Comune è intervenuto per fare il punto sulla situazione che continua a interessare in particolare l’area di via Tasso, dove numerose abitazioni risultano ancora senza energia elettrica.

L’interruzione della corrente è iniziata nella serata di lunedì 22 giugno e ha provocato disagi a molti residenti, che hanno contattato i numeri di emergenza e il servizio clienti del gestore per segnalare il problema. In alcuni casi la mancanza di elettricità si è protratta per tutta la notte e nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 23 giugno, il servizio non risultava ancora completamente ripristinato.

Di fronte alle numerose segnalazioni, gli uffici comunali hanno contattato direttamente il referente territoriale di Enel per ottenere aggiornamenti sull’evoluzione del guasto. Secondo quanto comunicato al Comune, l’ondata di calore che sta interessando il territorio avrebbe causato una serie di problemi alla rete elettrica in diverse zone, rendendo necessario l’intervento contemporaneo su più punti critici.

Il gestore ha spiegato che le priorità vengono definite in base al numero di utenze coinvolte e che diverse squadre tecniche sono attualmente operative sul territorio per effettuare le riparazioni necessarie e accelerare il ritorno alla normalità. “L’Amministrazione comunale sta continuando a monitorare la situazione affinché il ripristino nella zona di via Tasso avvenga al più presto”, fanno sapere dal Comune.

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