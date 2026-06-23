Cronaca

SARONNO / SOLARO – Una notte difficile tra interruzioni di corrente, disagi e attese per migliaia di residenti tra Saronno e Solaro. I blackout che hanno interessato diverse zone del territorio si sono presentati a macchia di leopardo, con situazioni molto diverse da quartiere a quartiere e ripristini avvenuti in orari differenti.

I primi problemi si sono registrati nel tardo pomeriggio di lunedì 22 giugno a Saronno, nelle zone di Cassina Ferrara e via Frua, dove la corrente è saltata intorno alle 19 lasciando al buio numerose abitazioni. In molti hanno contattato il servizio clienti per avere informazioni sui tempi di ripristino. In diverse aree la situazione è tornata alla normalità nel corso della serata, con il ritorno dell’energia elettrica attorno alle 21. Progressivamente la fornitura è tornata in diverse arterie anche se poi è saltata di nuovo.

Nel corso della notte, però, le segnalazioni sono proseguite anche in altre parti della città. Problemi sono stati registrati tra via Dante, al Matteotti, il quartiere Prealpi e alcune abitazioni di via Amendola. Qui alcuni residenti hanno dovuto fare i conti anche con la mancanza dell’acqua, poiché gli impianti non erano dotati di gruppi di continuità e il blackout ha bloccato il servizio. Un disagio durato circa un’ora.

Disagi importanti anche a Solaro. In via Tasso la corrente è venuta meno intorno alle 22 e molti residenti sono rimasti senza elettricità per tutta la notte. Alle 5,30 erano ancora senza corrente elettriche con una previsione di riprestino per le 6,10. Sarebbero circa 200 le utenze coinvolte dal guasto.

Per tutta la notte cittadini di entrambe le città hanno condiviso aggiornamenti e richieste di informazioni sui social e nei gruppi di quartiere, cercando di capire l’estensione dei disservizi e i tempi necessari per il ritorno alla normalità. Restano da chiarire le cause che hanno provocato i blackout che hanno colpito in modo discontinuo diverse aree del Saronnese.

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