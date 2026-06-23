SARONNO – CARONNO VARESINO – Ancora una volta è toccato a Elio Fagioli, storico militante leghista di Saronno, il compito di raccontare lo stato d’animo della base del Carroccio. A sceglierlo come voce simbolica è stata La Repubblica, che nell’edizione di ieri gli ha dedicato ampio spazio nel reportage dalla festa della Lega di Caronno Varesino.

Non è una novità. Negli anni Fagioli è diventato quasi il prototipo del militante leghista delle origini, tanto da essere citato più volte anche da Matteo Salvini durante interventi pubblici e appuntamenti del partito. Un volto conosciuto, capace di attraversare tutte le stagioni del movimento, dalla Lega Nord indipendentista fino all’attuale fase nazionale.

Nel reportage di Repubblica, Fagioli viene utilizzato come una sorta di termometro degli umori del popolo leghista. Dal burrascoso rapporto con Roberto Vannacci e il suo nuovo partito fino al ritorno di simboli e slogan dal passato: le bandiere con il Sole delle Alpi, i Giovani padani e soprattutto quel celebre “Roma ladrona” che per anni ha accompagnato le battaglie del movimento fondato da Umberto Bossi.

E mentre la Lega continua a interrogarsi sul proprio futuro e sul rapporto tra identità territoriale e vocazione nazionale, ancora una volta da Saronno arriva una delle voci che più spesso vengono ascoltate quando si vuole capire cosa pensa davvero la base storica del movimento. Elio Fagioli, ancora una volta, si ritrova al centro del racconto.

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