Ciclismo, altro weekend impegnativo e ricco di ottimi risultati per il Pedale Saronnese
23 Giugno 2026
CESANO MADERNO – Altro weekend ricco di impegni e ricco di ottimi risultati per il Pedale Saronnese protagonista a Cesano Maderno lo scorso 13 giugno dove, in occasione del Campionato Regionale Primi Sprint di ciclismo dedicato alla categoria Giovanissimi, si è messo in mostra Samuele Volontè con un ottimo ottavo posto.
Il 14 giugno la protagonista è, invece, la giovanissima ciclista Martina Balestrini che, dopo il rammarico e la delusione per il ritiro forzato a causa di un problema meccanico a Cesano Maderno, si riscatta alla grande con una spettacolare vittoria in una gara a Mariano Comense dominata sin dalle prime pedalate.
L’impegnatissimo fine settimana del Pedale Saronnese si chiude, infine, tra le strade di Laveno Ponte Tresa nell’alto varesotto dove, in occasione della gara valevole per il Campionato Provinciale Sprint di Varese, si sono messe ancora in mostra le fantastiche doti sportive di Samuele Volontè che si aggiudica il terzo gradino del podio e la grinta di Christian Verardo che ottiene un brillante sesto posto.
(foto da Facebook)
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