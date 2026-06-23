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SARONNO – Il viaggio letterario e biografico di Ferdinando Larizza fa tappa a Saronno per un appuntamento culturale all’insegna della memoria e del confronto. Il prossimo giovedì 25 giugno, a partire dalle 18, la suggestiva cornice di Villa Gianetti aprirà le sue porte per ospitare la presentazione ufficiale del volume intitolato “Da grande volevo fare il comunista“.

L’incontro promette di essere molto più di una semplice presentazione, offrendo al pubblico un dibattito approfondito grazie alla presenza di ospiti d’eccezione che dialogheranno direttamente con l’autore.

Il tavolo dei relatori vedrà infatti la partecipazione di Roberto Rampi, già senatore della Repubblica, e di Lucia Sindaco, stimata insegnante del territorio, i quali porteranno il loro personale contributo e le loro riflessioni sui temi trattati nel testo. A guidare e stimolare la discussione sarà invece il giornalista Rai Fabrizio Patti, nel ruolo di moderatore della serata.

L’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza e agli appassionati di storia e letteratura locale, attesi numerosi per condividere questo importante momento di riflessione collettiva.

(foto d’archivio)

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