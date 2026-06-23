Demolizione Rodari, ricordi e messaggi sulle pareti destinate a sparire. L’addio ad un “luogo di crescita”
23 Giugno 2026
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SARONNO – “Qui da 30 anni! Grazie mia bella Rodari”. E ancora: “36 anni della mia vita. Vi tra le tue mura… grazie mia cara scuola”. Sono parole semplici, scritte a mano su una parete ormai destinata a scomparire, ma capaci di raccontare un legame profondo con la scuola Rodari di via Toti, proprio mentre l’edificio vive i suoi ultimi giorni e le ruspe hanno già iniziato la demolizione.