Entrando nelle aule ormai vuote, tra armadi rimossi e spazi silenziosi, si scopre una sorta di diario collettivo lasciato da insegnanti e alunni. Messaggi, dediche, cuori e piccoli pensieri comparsi sui muri negli ultimi mesi, quando era ormai chiaro che la storica scuola avrebbe lasciato il posto al nuovo edificio realizzato accanto.

Alcuni messaggi parlano di una vita trascorsa tra quei corridoi. Anni passati a insegnare, a crescere generazioni di bambini, a costruire ricordi destinati a rimanere ben oltre la durata delle mura. Altri sono quelli dei più piccoli, spontanei e diretti come solo i bambini sanno essere.

Tra tutti colpisce una scritta in rosso: “La Rodari non la voglio lasciare”. Poche parole accompagnate da un piccolo cuore. Nessuna riflessione elaborata, nessun discorso. Solo il sentimento autentico di chi in quelle aule ha trovato amici, maestre, giochi, lezioni e momenti che fanno parte dell’infanzia.

Con l’avvio della demolizione se ne va un edificio che ha accompagnato per decenni la vita del quartiere Prealpi. Ma osservando quei muri si capisce che la Rodari non è stata soltanto una scuola. È stata un luogo di affetti, di crescita e di appartenenza.

Le pareti verranno abbattute nelle prossime settimane. Le scritte spariranno insieme ai mattoni. Resteranno però le storie che raccontano. Perché se le ruspe possono cancellare un edificio, non possono demolire i ricordi custoditi da chi alla Rodari ha insegnato, imparato, riso, pianto e vissuto una parte importante della propria vita.

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