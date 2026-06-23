I più letti di ieri: incendio nella notte, demolizione della Rodari e allarme furti alla Retrostazione
23 Giugno 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 22 giugno, l’attenzione dei lettori si è concentrata sull’incendio scoppiato in una casa disabitata, sull’avvio della demolizione della scuola Rodari e su un nuovo tentativo di furto nella zona della Retrostazione. Spazio anche alla politica locale con una mozione sui terreni contaminati e a una storica attività artigianale che ha celebrato un importante anniversario.
Momenti di apprensione nella notte per un incendio divampato in una casa disabitata. Il fumo fuoriuscito dalle finestre ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e, per consentire le operazioni in sicurezza, è stata temporaneamente interrotta l’energia elettrica lungo la via.
Fumo dalla finestra del primo piano: incendio nella notte nella casa disabitata. Via la corrente in tutta la via
Sono entrate nel vivo le operazioni di demolizione della scuola Rodari. Le immagini documentano l’avanzamento dei lavori che segnano una nuova fase per l’area e per il futuro progetto di riqualificazione.
Nuovo tentativo di furto nella zona della Retrostazione, dove ancora una volta è stato determinante l’intervento di un cittadino che ha notato movimenti sospetti e ha lanciato l’allarme, consentendo un rapido intervento.
Retrostazione, ancora un tentato furto. Ancora l’intervento di un cittadino che dà l’allarme
Forza Italia ha presentato una mozione urgente sui terreni contaminati, chiedendo massima trasparenza e informazioni puntuali sull’evoluzione della situazione e sulle eventuali ricadute per il territorio.
Terreni contaminati a Saronno, Fi presenta una mozione urgente: “Serve massima trasparenza”
Momento di festa per i 70 anni della Biancolin e Rugolotti, storica realtà artigianale arrivata alla terza generazione. L’anniversario è stato celebrato anche con un riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale.
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