Momenti di apprensione nella notte per un incendio divampato in una casa disabitata. Il fumo fuoriuscito dalle finestre ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e, per consentire le operazioni in sicurezza, è stata temporaneamente interrotta l’energia elettrica lungo la via.

Sono entrate nel vivo le operazioni di demolizione della scuola Rodari. Le immagini documentano l’avanzamento dei lavori che segnano una nuova fase per l’area e per il futuro progetto di riqualificazione.

Nuovo tentativo di furto nella zona della Retrostazione, dove ancora una volta è stato determinante l’intervento di un cittadino che ha notato movimenti sospetti e ha lanciato l’allarme, consentendo un rapido intervento.

Forza Italia ha presentato una mozione urgente sui terreni contaminati, chiedendo massima trasparenza e informazioni puntuali sull’evoluzione della situazione e sulle eventuali ricadute per il territorio.

Momento di festa per i 70 anni della Biancolin e Rugolotti, storica realtà artigianale arrivata alla terza generazione. L’anniversario è stato celebrato anche con un riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale.