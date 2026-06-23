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SARONNO – Martedì 23 giugno, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per gran parte del tempo. Non sono previste piogge nelle prossime ore, mentre un peggioramento con precipitazioni è atteso nella notte successiva. Le temperature si manterranno elevate, con una massima che potrà raggiungere i 35°C e una minima di 24°C.

Nel corso della mattinata il tempo si presenterà stabile e soleggiato, con qualche modesto passaggio nuvoloso senza conseguenze. Anche nel pomeriggio le condizioni resteranno generalmente favorevoli, accompagnate da venti deboli: inizialmente dai quadranti nordoccidentali e successivamente da sud. L’elemento più rilevante della giornata sarà il caldo intenso, tanto che è prevista un’allerta per afa. Le temperature elevate potranno accentuare la sensazione di disagio soprattutto nelle ore centrali e nel tardo pomeriggio.

In serata è atteso un aumento della nuvolosità, preludio a possibili precipitazioni durante la notte. Non si prevedono comunque fenomeni significativi nelle ore diurne.

Per quanto riguarda la Lombardia, un campo di alta pressione continua a garantire condizioni stabili e in larga parte soleggiate. Sulle pianure e nelle aree pedemontane il tempo resterà generalmente sereno o poco nuvoloso, mentre sui settori alpini e prealpini orientali potranno svilupparsi addensamenti più consistenti con deboli piogge tra pomeriggio e sera. La regione sarà comunque interessata da temperature elevate e condizioni tipicamente estive.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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