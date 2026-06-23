Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Il comune di Caronno Pertusella mette a segno due importanti interventi mirati a incrementare il verde pubblico e a restituire alle famiglie luoghi di socializzazione precedentemente sottratti all’uso comune. La strategia della municipalità si muove su un doppio binario: da un lato la rinascita di un giardino storico colpito dal degrado, dall’altro la completa trasformazione di un’area sportiva dismessa in un moderno spazio per il benessere.

La novità più rilevante delle ultime ore riguarda la definitiva riapertura al pubblico del Parco Viola di via Damiano Chiesa. L’area verde era stata costretta a una prolungata chiusura a causa di ripetuti e pesanti episodi di vandalismo, che avevano reso inagibili le strutture e compromesso il decoro del luogo. Per sanare i danni e restituire il giardino alla sua bellezza originaria si sono resi necessari numerosi e complessi interventi di riqualificazione.

Attraverso una nota ufficiale, l’amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, ricordando come questo spazio rappresenti da sempre un punto di riferimento insostituibile per i residenti del quartiere e per i nuclei familiari. La giunta ha inoltre colto l’occasione per lanciare un appello civico, sottolineando che la salvaguardia e la cura quotidiana delle strutture restaurate costituiscono un dovere collettivo che chiama in causa ogni singolo frequentatore, nell’interesse superiore di tutta la comunità.

Parallelamente alla rinascita del Parco Viola, la città celebra l’esordio di un’area verde completamente inedita, ricavata all’interno del comparto dell’ex stadio comunale di via Caposile. Questo ampio spazio, rimasto inutilizzato per lungo tempo dopo la dismissione delle vecchie attività calcistiche, è stato ufficialmente aperto alla cittadinanza a partire da lunedì. I fruitori potranno accedervi comodamente attraverso il parcheggio pubblico situato in via Quattro Novembre. La nuova area è stata concepita con una vocazione ben precisa: favorire l’aggregazione spontanea, il movimento e la salute dei cittadini, offrendo un luogo ideale per la pratica di attività sportive all’aperto non strutturate.

Nelle intenzioni dei pianificatori comunali, la concomitanza di questi due traguardi non è casuale ma fa parte di una visione d’insieme ben definita. La municipalità ha infatti puntualizzato come entrambi i progetti convergano verso il medesimo obiettivo istituzionale, volto a incrementare gli investimenti nel patrimonio naturale locale per trasformare Caronno Pertusella in una realtà urbana sempre più accogliente, a misura d’uomo e attenta ai bisogni di svago e benessere dei suoi abitanti.

(foto d’archivio)

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