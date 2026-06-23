Comasco

ROVELLO PORRO – Un momento di grande partecipazione e commozione quello vissuto sabato scorso a Rovello Porro, dove l’associazione Ave e la comunità locale hanno ricordato Rinaldo Guerini, storico presidente dell’associazione, padre, nonno e cittadino molto conosciuto e apprezzato in paese.

Nel corso della cerimonia è stata inaugurata una casetta dei libri dedicata alla sua memoria ed è stato piantato un albero, due simboli scelti per rappresentare il lascito umano e civile di Guerini e il segno che ha lasciato nella comunità rovellese. All’iniziativa hanno partecipato numerosi cittadini insieme ai rappresentanti delle associazioni del territorio, della protezione civile e dell’amministrazione comunale, che hanno voluto condividere un momento di ricordo e riconoscenza nei confronti di una figura che per anni si è impegnata nella vita associativa locale. “Dedicargli una casetta dei libri e un albero significa lasciare un segno concreto e duraturo del suo passaggio tra noi”, sottolineano dall’associazione Ave, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

L’incontro si è trasformato in un’occasione per ripercorrere il legame di Guerini con il paese e con il mondo dell’associazionismo, ricordandone l’impegno, la disponibilità e la capacità di creare relazioni all’interno della comunità. Un ricordo che, come hanno evidenziato gli organizzatori, continua a vivere nelle persone che lo hanno conosciuto e nelle iniziative che porteranno avanti i valori da lui trasmessi nel corso degli anni.

(foto: un momento della cerimonia)

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